Порошенко: Агресія РФ очевидно надовго, але свого не віддамо

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 10:17

Російська агресія, яка досі триває та військова загроза зі сходу - очевидно, на довгу історичну перспективу, але Україна "свого не віддасть". 

Про це 14 жовтня під час виступу на Софійській площі під час урочистої присяги курсантів у День захисника України заявив президент Петро Порошенко. 

"Визначальні чинники  нашої безпекової політики та військового планування - якщо ми хочемо вижити як народ, як держава - маємо витрачати на безпеку мінімум 5% нашого ВВП. Як це не обтяжливо, не важко для бюждету, економіки і соціальної сфери України", - заявив президент. 

Він зауважив, що весь річний бюджет України наступного року становитиме 64 млрд. 

"Ми використовуємо його максимально ефективно. Лише протягом поточного року ЗСУ отримали близько 2 000 одиниць озброєння та військової техніки. Перед керівниками оборонних підприємств поставлено завдання з розробки нового ракетного озброєння, комплексів крилатих ракет, нових зразків артсистем, високоточних боєприпасів, безпілотників ударного типу, засобів космічної розвідки, радіоелектронної та контрабатарейної боротьби", - заявив президент. 

Порошенко додав, що наступного року на закупівлю та ремонт озброєння Україна планує витратити 11 млрд гривень. 

"Українці не дали загарбницьким планам країни-агресора реалізуватися, не вели і не ведем загарбницьких воєн. Споконвіку ми не виступали в ролі агресора і ніколи не зарилися на чуже. Але і свого не віддамо, і нам вже є чим зустріти непроханих гостей. Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. І від щита, яким стали для нас наші Збройні Сили", - заявив Порошенко. 

"Вражаючі зміни у їхній силі та якості стали можливими завдяки потужній солідарності українців, мужності і героїзму солдат, офіцерів, генералів, добровольців і волонтерів, силі, волі і духу, патріотизму українських матерів, подвигу конструкторів, інженерів, робітників оборонних підприємств", - зазначив президент. 

Українська правда 

Теми: Порошенко Донбас Росія армія
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Коментарі — 2
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IP: 99.236.97.---Kateryna Ulizko14.10.2016 11:55
Обіцяв за 2 тижні закінчити війну на Донбасі, а тепер прозрів, хоч би Ліпецьку фабрику продав, та гроші на армію віддав, горе патріот.
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IP: 37.52.198.---sergrus14.10.2016 11:23
О какой агрессии речь? У нас же АТО, которое закончится не за дни, а за часы! И о каком агрессоре тут говорят? Уж не о той ли стране, с которой у нас безвизовый режим, который нельзя отменить, транспортное и торговое сообщение и в которой у нашего самого честного в мире президента сосредоточен личный бизнес? Страна дураков без поля чудес. Унылый и непроходимые совок.
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