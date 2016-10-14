Порошенко: Участь в АТО взяли близько 280 тисяч українців, 2533 - загинули

За два з половиною роки у проведенні чи забезпеченні АТО взяли участь близько 280 тисяч українців, 2533 військових загинули.

Про це 14 жовтня під час виступу на Софійській площі під час урочистої присяги курсантів у День захисника України заявив президент Петро Порошенко.

За його словами, 266 тисяч отримали статус учасника бойових дій.

Також Порошенко додав, що у 2016 році контракт на службу у ЗСУ підписали понад 57 тисяч українських добровольців.

"З тих, хто вже відслужив та повернувся додому, створено оперативний резерв першої черги у складі майже 100 тис. військових. Вже проведено - вперше в історії нашої держави - навчання за участі резервістів", - додав він.

Також у військових частинах, за словами президента, службу проходять близько 10 тис. жінок.

Понад 10 тисяч військових відзначені державними нагородами, 33 фронтовикам присвоєно звання "Герой України", зазначив президент.

"Сьогодні матиму честь вручити золоту зірку Героя рідним капітана, командира танка Олександра Лавренка, який знищив велику кількість воїнів агресора", - повідомив Порошенко.

Також президент повідомив про плани підписати указ про присвоєння звання "Герой України" ще двом бійцям - майору Андрію Ткачуку та молодшому лейтенанту Володимиру Гарматію - посмертно.

Українська правда