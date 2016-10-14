Порошенко анонсував чергову передачу техніки військовим

Президент Порошенко анонсував чергову передачу військової техніки у війська.

Про це 14 жовтня під час виступу на Софійській площі під час урочистої присяги курсантів у День захисника України заявив президент Петро Порошенко.

"Завтра (15 жовтня) я продовжу традицію публічної передачі техніки та зброї у війська. Цього разу йдеться про бойову та транспортну авіацію, ракетно-артилерійське озбрєння, танки, БМП, БТР, вантажні автомобілі та засоби тилового забезпечення", - заявив президент.

Українська правда