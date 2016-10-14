Порошенко анонсував чергову передачу техніки військовим

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 10:42

Президент Порошенко анонсував чергову передачу військової техніки у війська.

Про це 14 жовтня під час виступу на Софійській площі під час урочистої присяги курсантів у День захисника України заявив президент Петро Порошенко. 

"Завтра (15 жовтня) я продовжу традицію публічної передачі техніки та зброї у війська. Цього разу йдеться про бойову та транспортну авіацію, ракетно-артилерійське озбрєння, танки, БМП, БТР,  вантажні автомобілі та засоби тилового забезпечення", - заявив президент. 

Українська правда 

Теми: Порошенко армія
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IP: 93.171.76.---Balabanoff14.10.2016 11:49
Передача техніки та зброї у війська має бути не піар-акцією Президента до чергового свята, а повсякденною планомірною роботою, яка не потребує реклами.
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