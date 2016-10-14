Справи Сущенка та Семени - у порядку денному Міятович

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 15:05

Справи українських журналістів Романа Сущенка, затриманого у Москві та Миколи Семени, який перебуває під домашнім арештом у Криму - одні з ключових у порядку денному представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ за підсумками візиту Міятович до Києва. 

Як зазначено у звіті, представниця ОБСЄ у ході зустрічі з главою МЗС Павлом Клімкіним наголосила на необхідності забезпечення безпеки представників ЗМІ та забезпечення плюралізму ЗМІ.

"Я отримую більше повідомлень про погрози на адресу журналістів, особливо в Інтернеті, і особливо проти тих, хто бере участь в журналістських розслідуваннях", - зазначила Міятович.

"Утиски та "маркування" журналістів як "зрадників"  -  неприйнятно у демократичному суспільстві, і це фактично обмежує представників ЗМІ у виконанні своєї робот", - зазначила вона.

Разом з тим Міятович закликала українську владу активізувати зусилля, щоб покласти край безкарності за злочини, вчинені стосовно журналістів. 

Як відомо, 19 квітня 2016 року підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста Миколи Семени за статтею російського законодавства про "сепаратизм" за публікації в ЗМІ.

Наприкінці квітня Семену перевели в статус обвинуваченого.  У вересні Семена написав звернення до низки міжнародних представників з прав людини і свободи ЗМІ.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада. Всупереч міжнародним нормам та двостороннім домовленостям між Україною і Росією, Сущенку було відмовлено в основному праві побачитись з адвокатом та українським консулом.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Українська правда 

Теми: ЗМІ ОБСЄ Росія Крим
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