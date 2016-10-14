Порошенко нагородив 265 військових

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 15:50

Президент Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами 265 військових та представників інших силових структур, які проявили мужність та героїзм в боях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Відповідний указ №442/2016 президент підписав з нагоди Дня захисника України 14 жовтня. 

Серед нагороджених - військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної поліції, рятувальники та військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту, військові-зв’язківці.

Президент вручив високі державні нагороди під час урочистої церемонії вшанування українських воїнів-героїв АТО з нагоди святкування Дня захисника України.

Українська правда

Теми: Порошенко армія АТО
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