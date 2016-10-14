Під посольством РФ у Києві проходять дві акції

00
0
П'ятниця, 14 жовтня 2016, 16:31

Під посольством Росії в Києві у п'ятницю проходить дві акції проти політики російської влади.

Як повідомляє канал "112 Україна", близько 30 людей беруть участь в акції "Стоп Путін".

Вони вимагають вивести з України російські окупаційні війська, а також звільнити всіх українців, незаконно утримуваних у в'язницях в Росії та в Криму.

Також під посольством РФ відбувається акція на підтримку кримських татар, затриманих 12 жовтня в Криму.

Українська правда

Теми: Росія Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Порошенко розповів про свої "сувеніри" з Донбасу 14 жовтня 2016, 15:37
Росія наполягає: контроль над кордоном тільки після виборів і Конституції 14 жовтня 2016, 15:16
Справи Сущенка та Семени - у порядку денному Міятович 14 жовтня 2016, 15:05
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Міятович: Винні у вбивстві Шеремета мають бути покарані
У ДТП в Польщі постраждали 12 українців, водієві світить до 10 років
У Франківську в дворі офісу місії ОБСЄ підірвали гранату
У ДТП за участю українців у Польщі постраждало 16 осіб
Усі новини
7 трендів CEE-2016

Розумні кросівки і холодильники, які самі замовляють їжу

Метр

Анджей Вайда про маму, тата, Харків та Катинь