Під посольством РФ у Києві проходять дві акції

Під посольством Росії в Києві у п'ятницю проходить дві акції проти політики російської влади.

Як повідомляє канал "112 Україна", близько 30 людей беруть участь в акції "Стоп Путін".

Вони вимагають вивести з України російські окупаційні війська, а також звільнити всіх українців, незаконно утримуваних у в'язницях в Росії та в Криму.

Також під посольством РФ відбувається акція на підтримку кримських татар, затриманих 12 жовтня в Криму.

Українська правда