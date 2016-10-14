Порошенко проведе консультації з керівництвом ЄС у Брюсселі

19 жовтня у Брюсселі президент Петро Порошенко проведе політичні консультації високого рівня Україна – ЄС.

Як повідомляє прес-служба президента, в них також візьмуть участь президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, президент Європейського парламенту Мартін Шульц та профільні члени Європейської Комісії.

Лідери України та інституцій ЄС обговорять розвиток ситуації на Донбасі та в Криму, стан виконання Мінських домовленостей та перспективи санкційного режиму щодо Росії у відповідь на її агресію проти України.

Учасники зустрічі також обговорять прогрес у впровадженні реформ та шляхи посилення підтримки з боку ЄС, а також скоординують подальші кроки щодо ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для громадян України.

20 жовтня Порошенко візьме участь у розширеному Саміті Європейської народної партії, який відбудеться у Маастрихті.

Він також проведе двосторонні зустрічі з лідерами окремих держав-членів ЄС з метою координації позицій напередодні Саміту Євросоюзу 20-21 жовтня у Брюсселі.