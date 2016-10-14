Ландік розповів, хто знав про плани РФ окупувати Луганщину

Екс-нардеп-регіонал Володимир Ландік розповів, хто з представників колишньої влади знав про плани Російської Федерації окупувати територію Луганської області.

Інформацію про це Ландік повідомив на перехресному допиті по справі екс-нардепа від ПР, фігуранта "справи Єфремова" Володимира Медяника у ГПУ 6 жовтня , відео якого з'явилося у мережі.

За його словами, після виборів до ВР у 2012 році Медяник входив до складу "ідеологічної та фракційної команди Єфремова".

"Я знаю, що ситуацію про захоплення Луганщини росіянами наперед знав Єфремов (екс-глава фракції ПР, нардеп Олександр Єфремов). Це я знаю з вуст тодішнього губернатора Луганщини Пристюка, який мені про це прямо сказав: "Да, вони прийдуть". Логічно я можу припустити, що Володимир (Медяник) теж міг знати. Мені він цього нікого не казав", - додав Ландік.

Також він заявив, що у помешканні Єфремова була зустріч, на якій був присутній Сергій Глазьєв - радник президента РФ, який фігурує у справі організації гібридної війни з Україною.

"Це було вдома у Єфремова. Там також було найближче оточення Єфремова - Голенко, Пристюк, Лозовський. Там обговорювалося питання входження выйськ РФ на територію України, відокремлення території Донбасу на користь РФ, таких підприємців, як я - таких нав там ціла маса - виганяємо, вбиваємо, а їхній бізнес ділимо, серед "близького кола". Як мені розповідали, я ж сам там присутній не був" , - додав Ландік.

Коментуючи питання щодо інформації про участь саме Медяника в організації чи фінансуванні проведення на території Луганщини у лютому -червні 2014 року акцій протесту проти діючої влади, Ландік заявив: "Я з ним не спілкувався, тому не знаю, що там було. Чути - міг, але це можна сказати чутки".

Згодом в ефірі телеканалу "112 Україна" Ландік заявив, що оприлюднення даного відео в мережі є "тиском" на нього та підтвердив, що це була очна ставка.

"Це тиск на тих, хто дає покази, тому що ніхто не піде давати такі свідчення (якщо буде знати, що запис стане публічним). ... Коли так роблять, це для того, щоб люди більше не ходили", - заявив Ландік.

Як відомо, 7 серпня ГПУ затримала екс-нардепа від Партії регіонів, фігуранта "справи Єфремова" Володимира Медяника, (був нардепом від ПР з 2012 по 2014 рік), який підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

Медяник підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України в порушення Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за ст. 110 ч.3 КК та у вчиненні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР" за ст. 258-3 ч.1 КК.

Печерський райсуд Києва обрав Медянику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб до 4 жовтня.

30 липня 2016 року екс-глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов був затриманий у аеропорту Бориспіль у літаку сполученням Київ - Відень за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Апеляційний суд Києва переніс на 18 жовтня розгляд скарги захисту Єфремова на рішення Печерського райсуду про тримання його під вартою до 24 листопада.

Ландік заявляв, що Єфремов є організатором захоплення будівлі Луганської ОДА та облуправління СБУ у березні 2014 року.

Українська правда