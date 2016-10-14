Обама: якщо оберуть Трампа, всі мої досягнення полетять з вікна

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П'ятниця, 14 жовтня 2016, 21:22

Президент США Барак Обама вважає, що під час виборів у країні на кону стоїть сама демократія.

Про це він заявив під час виступу в Огайо у п'ятницю, повідомляє Німецька хвиля.

"Сама демократія нині стоїть на кону", - сказав Обама.

Він розкритикував кандидата-республіканця Дональда Трампа.

"Останній аргумент Дональда Трампа - що вам втрачати? Відповідь - усе", - сказав глава американської держави.

Обама наголосив, що усі досягнення восьми років його правління в економіці "полетять з вікна", якщо виборці оберуть Трампа.

Чинний президент наголосив, що Трамп не є типовим республіканцем і, на відміну від попередніх кандидатів від Республіканської партії, не є достатньо кваліфікованим, щоб обіймати найвищу посаду в державі.

Обама закликав американців скористатися правом передчасного голосування та підтримати кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон на виборах глави держави, запланованих на 8 листопада.

Теми: США
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