Гопко розкритикувала ОБСЄ за бездіяльність в Криму

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Субота, 15 жовтня 2016, 00:36

Мандат місії ОБСЄ, крім Донбасу, поширюється на анексований Крим, однак спостерігачів організації там немає.

Про це заявила нардеп Ганна Гопко в ефірі телеканалу "112 Україна", коментуючи діяльність організації на окупованих територіях.

"У нас є зараз претензії до ОБСЄ про те, що їх мандат поширюється і на Крим, але їх присутності, так само, як і на окупованому Донбасі, немає. Те, як вони здійснюють моніторинг і верифікацію, тільки до 17:00, після цього інтенсивність обстрілів зростає. Коли вони бояться заїхати туди, і українська армія, і українське населення незадоволені ОБСЄ ", - заявила Гопко.

Раніше експерти наглядової місії ОБСЄ відзначали, що не здійснюють в темний час доби моніторинг на ділянках розведення сил на Донбасі з міркувань безпеки.

Теми: ОБСЄ Крим Донбас
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