Муждабаєв розповів про терор проти кримських татар

00
0
Субота, 15 жовтня 2016, 01:10

У випадку з репресіями проти кримськотатарського народу московський політичний режим дедалі більше набуває рис нацистського.

Про це заступник гендиректора телеканалу АТР Айдер Муждабаєв заявив на Форумі вільної Росії в Вільнюсі, повідомляє Укрінформ.

"Якщо в регіонах Росії можна говорити про наявність фашистського режиму вождистського типу, то на території Криму він набуває рис нацистського. Оскільки репресії йдуть за національною ознакою", - сказав Муждабаєв.

Він також назвав ганебною ситуацію, що досі жодна російська організація, в тому числі опозиційна, не висловила свого ставлення до репресій кримськотатарського народу. А ситуація, за словами українського журналіста, стає дедалі гіршою.

Є два види терору по відношенню до корінного народу Криму, що становить зараз 13-15% населення. Денний терор - депортація, підписка про невиїзд, юридичні обмеження. Нічний терор - викрадення, зникнення. На даний момент у цьому списку близько 15 осіб. Тіла деяких з них знайдені, іноді - зі слідами тортур, в розчленованому вигляді.

"У кримськотатарський народ вселяють сковуючий страх. Нещодавно Наріман Джеляль написав пам'ятку - як ходити вулицями Криму. Не поодинці, бажано по людних і добре освітлених місцях. Дітей і юнацтво краще відвозити на навчання і забирати назад. Це вже життя за законами гетто! І в Росії про це мовчать", - констатує журналіст.

Він нагадав, що в Криму заборонено Меджліс, заборонено 18 травня поминати загиблих під час депортації, заборонено святкувати день прапору кримськотатарського народу. У разі силових акцій окупанти діють за принципом облави, вриваючись у будинки. Риються і в дитячих речах, наставляють на дітей автомати.

Виступ Муждабаєва зацікавив відомого журналіста британської The Gardian Люка Гардінга, який збирається підготувати з цього приводу окрему публікацію.

Теми: Крим окупація Росія тероризм кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Гопко розкритикувала ОБСЄ за бездіяльність в Криму 15 жовтня 2016, 00:36
Справи Сущенка та Семени - у порядку денному Міятович 14 жовтня 2016, 15:05
У Криму "суд" визнав представницю Меджлісу винною в адмінправопорушенні 14 жовтня 2016, 13:17
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Лещенко заявляє про корупцію навколо списку санкцій щодо Росії
Олланд розповів, як створювали "нормандський формат"
Ландік розповів, хто знав про плани РФ окупувати Луганщину
Порошенко закликає світ не бути наївним і продовжувати санкції
Усі новини
#ПісніВійни

Музиканти презентували сингл до Дня захисника України

Метр

Анджей Вайда про маму, тата, Харків та Катинь