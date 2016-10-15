"Укроборонпром" презентував новий бойовий модуль "Тайпан"

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Субота, 15 жовтня 2016, 03:47

Новий бойовий модуль "Тайпан" має унікальну конструкцію і технічні характеристики, які відповідають кращим західним зразкам.

Про це повідомляє прес-служба державного концерну "Укроборонпром".

Унікальність "Тайпану" полягає у встановленій системі безлюфтових планетарних редукторів та вентильних двигунів, що забезпечують точне наведення на ціль на будь-яких швидкостях обертання модуля.

Завдяки сучасній електроніці "Тайпан" здійснює автоматичне наведення гармати на обрані цілі, утримує озброєння в заданому положенні незалежно від зміни положення корпусу бойового автомобіля під час руху, здійснює автоматичний супровід цілі. Також на бойовий модуль встановлена система автоматичної видачі команд наведення з урахуванням метеоумов, типу снарядів, виду озброєння, кутової швидкості і дальності цілі. Система прицілювання може налаштовуватися як відповідно до лінії стволу, так і до лінії горизонту.

 

"Тайпан" обладнано скорострільним двоствольним кулеметом калібру 23 мм, ефективна дальність стрільби якого сягає 1,8 км. Інші модифікації бойового модуля можуть бути обладнані кулеметом калібру 7,62 мм або 12,7 мм, а також 30 мм гранатометом з окремим вертикальним приводом. При цьому мінімальна вага бойового модуля складає лише 350 кг.

Окрім того, цей бойовий модуль можна встановлювати не тільки на мобільні платформи, але і оснастити ним фортифікаційні споруди, наприклад блокпости, керуючи модулем дистанційно. Або взагалі використовувати його, як автономну вогневу точку без подачі електроживлення, час роботи бойового модуля "Тайпан" у такому режимі становить 3 години.

"Бойовий модуль "Тайпан" був створений  разом з нашими українськими партнерами у дуже короткі терміни. Слід зазначити, що всю електроніку та програмне забезпечення розроблено та створено українськими фахівцями, а технічні особливості "Тайпана" мають всі шанси зацікавити українських виробників бронетехніки", –  зазначив директор ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" Павло Барбул.

Прем‘єра бойового модулю "Тайпан" відбулась у рамках міжнародної виставки "Зброя та Безпека", яка проходить у Києві.

Теми: Укроборонпром зброя
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