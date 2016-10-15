Російську "фабрику тролів" запідозрили в шахрайстві

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Субота, 15 жовтня 2016, 06:18

УМВС по Приморському району Санкт-Петербурга побачило ознаки шахрайства в діях керівництва так званої пітерської "фабрики тролів" - компанії, що займається публікацією політичних коментарів і постів в інтернеті.

Про це пише "Комерсант".

Перевірка проводилася за скаргою колишньої співробітниці ТОВ "Інтернет-дослідження" Людмили Савчук. Матеріали перевірки передані в слідче управління для прийняття рішення про порушення кримінальної справи. Шанси на це досить високі, вважають петербурзькі правозахисники, що представляють інтереси заявниці.

Заява в поліцію мешканка Санкт-Петербурга Савчук подавала ще в минулому році. Спочатку їй відмовили в порушенні справи, проте пізніше УМВС розглянуло скаргу повторно.

У своїй заяві Савчук вказала, що її зацікавила вакансія, в якій пропонувалося писати повідомлення в інтернеті на задану тему. Вона влаштувалася в ТОВ "Інтернет-дослідження" в січні 2015 року, а звільнилася 11 березня. У заяві з проханням провести прокурорську перевірку вона вказала наступні порушення: їй не було надано трудовий договір при прийомі на роботу, трудову книжку у неї не брали і не робили там записи, зарплату платили не в повному обсязі, за отримання грошей вона не розписувалася. При цьому робочий день тривав 12 годин.

Влітку 2015 року Людмила Савчук і "Команда 29" стягнули через суд з "Інтернет-досліджень" заборгованість по заробітній платі та моральну компенсацію в 1 руб.

"Суд лише привід вивести цю досить закриту організацію в публічне поле", - пояснила юрист Дар'я Сухих.

Після цього організація змінила юридичну особу і зараз існує під назвою ТОВ "Тека".

З "Текою" як правонаступником "Інтернет-досліджень" зараз судиться ще одна колишня співробітниця - Ольга Мальцева, яку офіційно не працевлаштували, а потім не виплатили допомогу по догляду за дитиною. Розгляд її позову призначено на листопад.

17 серпня 2016 року, в ході підготовки позову "Команда 29" отримала нову фактуру про "фабриці тролів". Зокрема, пані Мальцева передала правозахисникам масу технічних завдань з написання коментарів і скріншоти з внутрішнього листування співробітників в месенджері Telegram.

Одним із спонсорів центру інтернет-тролів, який базується в російському Ольгино, вважають російського олігарха Малофєєва.

Теми: Росія пропаганда інтернет
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