АТО: бойовики гатять з мінометів і важкої артилерії на всіх напрямках

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Субота, 15 жовтня 2016, 07:46

За минулу добу російсько-окупаційні війська 42 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників із застосуванням великокаліберних мінометів і важкої артилерії.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 27 випадків порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Противник продовжує застосовувати важке озброєння. Зокрема, вогонь з артилерії калібру 122 мм бойовики відкривали по позиціях сил АТО в районах Лебединського, Водяного, Широкиного та Павлополя.

Інтенсивність ворожого вогню у Водяному підсилювалась обстрілами з артилерії калібру 152 мм, а в інших районах - із використанням мінометів 120 калібру. У Красногорівці та Мар’їнці українські позиції потрапили під ворожий вогонь з озброєння танку, БМП та мінометів.

На Луганському напрямку зафіксовано 12 провокацій проти сил АТО з боку бойовиків. Зокрема, в районі Новозванівки - із використанням артилерії 152 калібру, в районі Новоолександрівки - з кулеметів та гранатометів різних систем, а у Станиці Луганській - зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник здійснив 3 обстріли українських позицій. У Зайцевому російсько-окупаційні війська застосовували проти сил АТО міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім того, ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів відбулися також в районах Авдіївки та Новгородського.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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