Полторак: загрози через розведення біля Станиці Луганської немає

Загрози для мирного населення в ході розведення військ в районі Станиці Луганської немає.

Про це в ефірі "5 каналу" в п'ятницю заявив міністр оборони Степан Полторак.

"Я хотів би запевнити мирне населення, яке проживає в цьому районі, що ми позиції, опорні пункти в районі Станиці Луганської не залишаємо, загрози для мирного населення ніякої немає. Збройні сили знаходяться в районах, які їм визначили (згідно з рамковою угодою про розведення військ), в своїх опорних пунктах, які знаходяться поруч, і навіть в ускладненій ситуації вони дуже швидко зможуть зайняти свої опорні пункти", – зазначив він.

За словами міністра, для цього українським військовим достатньо буде 15-20 хвилин.

"І те, що, на жаль, у нас будь-яку ситуацію використовують таким чином, для того щоби створити якусь нестабільність, я хотів би дати відповідь таким політикам: не витрачайте час. Території ми не здамо, і мир, і спокій збережемо", - підкреслив Полторак.

Він також повідомив, що завершення реформування Міністерства оборони планується на 2018 рік, де буде чітко визначений цивільний контроль над Збройними силами, також буде призначено державного секретаря.

"У наших планах до кінця року завершити роботу, пов'язану зі створенням нормативно-правової бази у розбудові Збройних сил, провести реформування 40% підрозділів Міністерства оборони і в районі 25% Генерального штабу", – сказав він.

Зі слів міністра, не можна одночасно робити реформу скрізь.

"Так, по кожному року, в 2017 році ми плануємо практично на 80% завершити реформування Міноборони, і на 50% Генштабу, ми плануємо завершити реформування об'єднано-оперативного штабу, видів Збройних сил вже відповідно до нових структур і нових завдань", – зазначив Полторак.

"На 2018 рік ми плануємо завершити реформування Міністерства оборони, де буде чітко визначений цивільний контроль над Збройними силами і міністр оборони має бути цивільною особою, буде призначений державний секретар, перерозподіл функцій, завдань, системи контролю, системи відповідальності на всіх рівнях", - заявив міністр.

Далі у 2019-2020 роках, за його словами, планується завершення реформування всіх органів військового управління, всіх підрозділів відповідно до стандарту, який існує.

"І завершуємо ми реформування уже Збройних сил тим, що у нас розділяється посада Головнокомандуючого і начальника Генерального штабу", – зауважив Полторак.

"Поки ми йдемо по графіку, те, що ми підготували і зробили, але є невелике гальмування в тих питаннях, які пов'язані з фінансуванням", - зазначив міністр.