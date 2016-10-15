СБУ затримала на Донеччині інформатора російської розвідки

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Субота, 15 жовтня 2016, 10:04

Співробітники контррозвідки СБУ затримали в Ясинуватій на Донеччині інформатора Головного розвідувального управління генштабу міністерства оборони РФ.

Як повідомляє СБУ, правоохоронці встановили, що чоловік був завербований у серпні цього року через знайомих, які входять до складу одного з незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР".

 
фото СБУ

Протягом двох місяців він передавав кураторам інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України поблизу лінії розмежування у Ясинуватському районі.

Спільник терористів також корегував артилерійські та мінометні обстріли терористів по позиціях сил антитерористичної операції.

Слідчими СБУ в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, інформатору оголошено про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: "ДНР" СБУ
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