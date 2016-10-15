Саакашвілі: позиція делегації Грузії в ПАРЄ по Україні ганебна

Губернатор Одеської області, екс-президент Грузії Михаїл Саакашвілі вважає ганьбою відмову грузинської делегації голосувати за резолюцію ПАРЄ по Україні.

"Те, що грузинська делегація не проголосувала за санкції проти Росії і не підтримала Україну - це сором і ганьба", - йдеться в коментарі Саакашвілі, розміщеному на його сторінці в Facebook.

"По відношенню до України ця позиція ганебна, яка залишиться чорною плямою в історії Грузії", - вважає екс-президент.

На його думку, ця позиція не відображає думки грузинського суспільства.

"Я не бачив жодного грузина, який би відкрито не підтримував Україну", - запевняє Саакашвілі.

"Але ми повинні розуміти, в якій ситуації зараз перебуває Грузія. Грузією керує найбільший приватний акціонер "Газпрому" Іванішвілі", - зазначив він.

На думку Саакашвілі, нинішня грузинська влада схожа на владу Віктора Януковича в Україні.

"І так само, як Янукович не протримався, я впевнений, що Іванішвілі теж не протримається. Але, звичайно, шкода мій народ і соромно за його так званих правителів", - сказав Саакашвілі.

Як повідомлялося, жоден представник грузинської делегації в ПАРЄ не брав участі в голосуванні з усіх ключових резолюції по Україні 12 жовтня.

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, якою визнала юридичну відповідальність російської влади за дії маріонеткових "ДНР" та "ЛНР".

Українська правда