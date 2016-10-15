Порошенко: Україна не виконуватиме політичну частину "Мінська" до безпекової

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Субота, 15 жовтня 2016, 11:32

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

Про це він заявив у суботу в Чугуєві Харківської області під час передачі військової техніки для армії.

"Мінськ – це мирний план, який передбачає чіткі заходи і критерії нашої безпеки. Поки не буде виконано безпековий пакет, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде", - підкреслив Порошенко.

"Безпековий пакет передбачає і повне припинення вогню, і виведення іноземних військ з нашої території, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а на другому етапі під контроль України контрольованої ділянки україно-російського кордону, і виведення важкої техніки і артилерії, і безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території", - сказав президент.

За його словами, це абсолютно чіткий і конкретний план повернення українського суверенітету на Донбас.

"Решта на сьогоднішній день від лукавого", - вважає Порошенко.

"Коли керівники деяких політичних партій ставлять на меті передачу або Росії, або її сепаратистам значної частини української території, я як президент не дозволю цього робити. Не варто бігати по іноземних посольствах і агітувати, що передача Донбасу комусь – це єдиний план наведення миру.

Територію віддасте, а миру не отримаєте", - підкреслив він.

Українська правда

Теми: Порошенко Мінські угоди
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Коментарі — 3
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай15.10.2016 12:12
Президент зараз спихує на інших те, що сам хотів зробити..Невже прозрів?..
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай15.10.2016 12:09
Виконання Мінських домовленостей - це капітуляція Украіни на умовах Путіна..Яка планувалась та видається як перемога..Невже прозрів?.
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IP: 178.92.143.---sensor+215.10.2016 12:04
Соверешнно верно, Пётр Алексеевич.
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