Україна перебуває в стані війни – президент

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Субота, 15 жовтня 2016, 12:20

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна перебуває в стані війни і не виключає повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він заявив у суботу в Чугуєві Харківської області під час передачі військової техніки для армії.

"Ймовірність ескалації конфлікту залишається значною. Ті, хто не відчуває цього, мають зрозуміти – країна зараз перебуває у стані війни", - сказав Порошенко.

"Я наголошую на тому, що війна ведеться, і захист, оборона нашої держави – справа не лише Збройних сил, а всього українського народу", - підкреслив він.

Президент також зазначив, що не виключає повномасштабного російського вторгнення.

"У випадку повномасштабного російського вторгнення, яке ми, на жаль, не виключаємо, ми готові дати гідну відповідь", - сказав він.

За словами Порошенка, лише за останню добу на ділянці біля Водяного бойовиками було випущено більше 700 артилерійських снарядів і більше 300 мін.

"Те, що ми нікого не втратили ні сьогодні, ні вчора, є ознакою підвищення кваліфікації і рівня захисту і надійності нашої оборони", - заявив президент.

Українська правда

Теми: Порошенко Росія
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Коментарі — 4
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IP: 95.133.225.---Brokerman15.10.2016 14:09
Вообще Петр, президент наш, спасибо тебе, что решился назвать ВОЙНУ С РОССИЕЙ ВОЙНОЙ! Плюсы себе точно заработал, а то народ тебя уже начинает не воспринимать.
Быстрее крути реформы!
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IP: 109.122.27.---Tiptop15.10.2016 14:05
а какже деребан/преватизация предприятий при состоянии войны ?
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IP: 95.133.225.---Brokerman15.10.2016 13:52
ЭТО МОМЕНТ ИСТИНЫ! Мы украинцы ждали 2 года когда наш законно избраный Президент признается в этом..
Прогресс налицо!
А еще, просьба к помощникам Администрации президента.. которые следят за блогами.. передайте:
Мы все ждем сообщение о ПРОДАЖЕ ЛИПЕЦКОЙ ФАБРИКИ.. которая дисредитирует имя президента.
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IP: 193.93.217.---g_oleksiy15.10.2016 13:18
Справа не тільки ЗСУ, народу... а олігархів і бізнесу - це не стосується? Ви тут собі гиньте, а у нас бізнес як звично.
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