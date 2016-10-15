Лисенко: військові на Луганщині загинули не від обстрілу

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Субота, 15 жовтня 2016, 12:47

Речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко спростовує заяву Луганської ОВЦА про загибель двох військовослужбовців внаслідок артилерійського обстрілу в п'ятницю.

На брифінгу в суботу він заявив, що за минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранення і ще один - контузію.

"Жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення. Двоє на Маріупольському напрямку – це Широкине, Водяне, і один на Донецькому, н.п. Зайцеве. Ще один військовий отримав контузію внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу Водяного", - сказав Лисенко.

За його словами, всі поранені бійці перебувають у лікарнях, їм надана необхідна медична допомога.

"Інформація, оприлюднена Луганською військово-цивільною адміністрацією, про нібито загибель двох військовослужбовців внаслідок бойових дій не відповідає дійсності", - підкреслив речник Міноборони.

Відповідаючи на уточнююче питання, Лисенко повідомив, що двоє військовослужбовців на Луганщині загинули не внаслідок бойових дій, а внаслідок побутового конфлікту.

"У нас є інформація про загибель двох військовослужбовців, але не внаслідок бойових дій, а внаслідок побутового конфлікту серед військовослужбовців, і цим питанням займаються зараз компетентні органи", - сказав він.

Як повідомлялося, у суботу зранку прес-служба Луганської ОДА повідомила, що внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків на попаснянському напрямку у п'ятницю двоє військовослужбовців ЗСУ загинули, а жителя м. Золотого було поранено осколками у власному будинку.

Пізніше президент Петро Порошенко заявив про відсутність втрат серед українських військових у п'ятницю.

Українська правда

Теми: АТО
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