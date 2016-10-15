На Сумщині підліток підірвав вдома гранату

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Субота, 15 жовтня 2016, 14:02

У Ромнах Сумської області підліток підірвав у себе вдома бойову гранату.

Як повідомляє прес-служба поліції Сумщини, в ніч на суботу до чергової частини місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги про те, що в одному з багатоквартирних будинків стався вибух, внаслідок якого отримали осколкові поранення верхніх кінцівок два брати - 2002 та 2013 року народження.

 
фото прес-служби поліції Сумщини

Після надання медичної допомоги діти були відпущені додому.

За попередніми висновками працівників поліції, які виїхали на місце події, в двокімнатній квартирі стався вибух гранати Ф-1. Осколки якої зачепили дітей, а також пошкодили вхідні двері квартири, стіни, підлогу та холодильник.

 

Найстарший хлопець пояснив, що знайшов гранату та приніс її до дому. Показав свою "знахідку" матері та вітчиму, але ті не тільки не відібрали в нього небезпечну річ, а й взагалі не звернули на цей факт уваги.

"Хлопець зайшов у свою кімнату, де також перебував його менший брат, після чого вийняв чеку. Це щастя для всіх, що він здогадався викинути гранату в коридор і закрити двері", - розповіла начальник Роменського відділу поліції Юлія Загамула.

"Така недбалість батьків є просто злочинною. Адже від вибуху могли постраждати й інші їх малолітні діти, оскільки в родині їх виховується четверо, так і мешканці всього будинку", - додала вона.

За даним фактом в поліції розпочате кримінальне провадження за ст.263 ч.1 Кримінального Кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", в рамках якого з’ясовується, як бойова граната опинилась в руках дитини.

Українська правда

Теми: Суми
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