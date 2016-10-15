Президент Петро Порошенко прибув до зони АТО.

Про це 15 жовтня повідомив речник глави держави Святослав Цеголко.

Президент прибув до зони АТО pic.twitter.com/2PvfwtZuPu — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 15, 2016

Як відомо, раніше глава держави у Харківській області взяв участь у передачі військової техніки для армії. Також він повідомив, що у суботу вирушить у зону АТО, де зустрінеться з військовими, які в рамках демобілізації 6 хвилі спрямовуються додому.

Українська правда