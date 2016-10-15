В Одесі бізнесмен щомісяця "відмивав" $1 мільйон через офшори

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Субота, 15 жовтня 2016, 14:43

В Одесі місцевий бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти підприємців-імпортерів.

Про це 15 жовтня повідомили у Службі безпеки України. 

"Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно  1 мільйон доларів щомісяця", - зазначили у СБУ.

Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового "клієнта".

Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

 
 
ФОТО сбу

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 КК, тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда 

Теми: офшори Одеса СБУ
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