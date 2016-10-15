У БПП назвали брехнею заяву Лещенка про припинення санкцій щодо Росії

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Субота, 15 жовтня 2016, 15:41

Народний депутат від БПП Іван Вінник називає брехнею заяву іншого депутата від БПП Сергія Лещенка про те, що з 16 вересня санкції України щодо російських громадян и компаній перестали діяти.

"Колега Лещенко відверто збрехав. Я вимагаю спростування як посадова особа комітету з питань національної безпеки і оборони. Санкції діють, ніхто нічого не скасовував", - сказав Вінник в ефірі каналу "112 Україна" в суботу.

На його думку, Лещенко або демонструє приклад абсолютного правового нігілізму, або займається корупційним лобізмом на користь окремих російських компаній, які перебувають під санкціями.

Вінник стверджує, що вказаний у рішенні РНБО про санкції від 16 вересня 2015 року термін дії 1 рік означає лише те, що через рік РНБО може повернутися до його перегляду, і не означає закінчення терміну дії санкцій.

"Цей термін в розумінні чинного закону про санкції означає тільки те, що через рік після введення в дію цього рішення, у разі усунення тих проблем, у зв'язку з якими були застосовані санкції, (РНБО) може повернутися до перегляду цього питання. Це ні в якому разі не означає скасування санкцій", - заявляє депутат.

За його словами, згідно п. 7 ст. 5 закону про санкції, будь-яке скасування санкцій приймається тим самим органом, який їх застосовував, а жодного рішення про скасування санкцій РНБО не приймала.

Як повідомлялося, у п'ятницю Лещенко заявив, що з 16 вересня рішення РНБО про застосування санкцій перестало діяти, а нове рішення не введено в дію указом президента.

Він також заявив про корупцію навколо включення певних російських громадян або компаній до цього списку або виключення з нього.

Українська правда

Теми: Лещенко БПП
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.243.---Alena Rudenko15.10.2016 16:19
Kotia:
Так що Лешенко справді БАЛАБОЛ ?
Балабольство его продумано и хорошо оплачивается российским олигархом Григоришиным.
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IP: 46.119.243.---Alena Rudenko15.10.2016 16:18
я иногда уже не понимаю, Лещенко депутат ВР или Думы - он постояно делает заявления в минус Украине. Одна его поездка в Нидерланды перед референдумом чего стоила.
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IP: 195.138.81.---Kotia15.10.2016 16:02
Так що Лешенко справді БАЛАБОЛ ?
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