Порошенко представив нового главу Харківщини. Запевнив у повній підтримці

Президент Петро Порошенко представив нового главу Харківської обалсті Юлію Світличну та заявив, що вона користуватиметься "повною підтримкою президента".

Про це глава держави заявив у ході візиту до Харкова 15 жовтня.

"Комусь подобається новий закон про держслужбу, комусь ні, але був дуже жорсткий і конкуретний конкурс, і його виграла Юлія Світлична", - зазначив Порошенко.

"Хочу наголосити, що вона (Світлична) користується повною підтримкою президента. Це є гарантом і запорукою того, що я буду приділяти велику увагу Харківщині. Успіхи області, які є лідером у багатьох напрямках розвитку, є важливими для мене і показовими для держави. Ці успіхи є боротьбою за мир", - заявив Порошенко.

Він нагадав, що 2 роки тому Харківщина була фронтовою зоною, а зона АТО розповсюджувалася на значну частину Харківської області.

Порошенко підкреслив, що успіхи Харківщини є важливою складовою для вирішення конфлікта на Донбасі та повернення українського суверенітету на окупованих територіях політико-дипломатичним шляхом.

"Тут гартується зброя для української армії, збираються одні з найбільших врожаїв, величезний економічний потенціал", - додав глава держави.

"Відновлення України починається з Харківщини", - підсумував Порошенко.

Як відомо, 29 серпня президент Петро Порошенко оголосив про відставку Бориса Ложкіна з посади глави АП і призначення на його місце екс-глави Харківської ОДА Ігоря Райніна.

30 серпня Порошенко призначив Світличну в.о. голови ХОДА.

4 жовтня конкурсна комісія з питань вищого корпусу держслужби обрала Юлію Світличну головою Харківської обласної державної адміністрації.

Світлична - депутат Харківської обласної ради 7-го скликання, керівник фракції "БПП "Солідарність", голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону і міжнародного співробітництва. У 2015 році Світлична задекларувала 133,7 тис. грн доходів.

Українська правда