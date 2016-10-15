Комплектування армії залишиться змішаним – Муженко

Україна буде продовжувати змішаний принцип комплектування армії.

Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко в інтерв'ю "5 каналу", показаному в суботу.

"Ми на сьогоднішній день ведемо мову про змішаний принцип комплектування. У нас є як військовослужбовці строкової служби, так і військовослужбовці служби за контрактом", - сказав він.

За словами Муженка, на сьогодні з загальної кількості військовослужбовців лише 10% строковиків.

"І ми будемо продовжувати такий принцип комплектування, тому що нам необхідно, в тому числі, здійснювати підготовку резерву, який при необхідності буде поповнювати наші підрозділи, доукомплектовувати певні військові частини, які будуть вести відповідні бойові дії", - сказав начальник Генштабу.

Він також повідомив, що термін підготовки військовослужбовців буде збільшено.

"Термін підготовки для військовослужбовців строкової служби – було 2, зараз ми плануємо перейти на 3-місячний цикл підготовки, і 2 місяці для військовослужбовців за контрактом. Теж, думаю, з наступного року ми перейдемо на більш тривалий термін підготовки", - сказав Муженко.

За його словами, за період 2014-16 років ЗСУ уклали контракт з 85 тисячами військовослужбовців. Лише в 2016 році контрактниками стали 57 тисяч, з них близько 6,5 тисяч офіцерів.

Як повідомлялося, у суботу президент Петро Порошенко заявив, що з кінця жовтня українська армія буде контрактною.

"Багато політиків нам обіцяли протягом 15 років перехід на контрактну армію. Я наголошую, що з кінця жовтня українська армія стає контрактною, добровольчою. У нас немає ані дезертирів, ні тих, хто відмовляється служити", - сказав президент.

У п'ятницю міністр оборони Степан Полторак заявив, що після демобілізації останньої черги в зоні АТО залишаться тільки військовослужбовці за контрактом.

Українська правда