Журналісти показали, як бойовики імітують обстріли з боку сил АТО

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Субота, 15 жовтня 2016, 18:58

В ефірі французького телеканалу France24 показали, як бойовики на Донбасі імітують обстріли з боку сил АТО, намагаючись дискредитувати Збройні сили України. 

Сюжет в ефірі France24 вийшов 15 жовтня.  

Автор відео -  британській журналіст VICE News Джейк Ханрахан у своєму Твіттері зазначив: "(Представники) "ДНР" фальсифікують обстріли (з боку України)".

Він зазначив, що "можливо "ДНР" змагалися за свої позиції, при цьому стверджують, що ці обстріли - з боку України".

На камеру представники "ДНР" заявляють, що після кожного боєзіткнення з силами АТО їхні боєприпаси "поповнюються до роти", 

"Багато трофеїв. У нас дуже багато трофеїв", - запевняють бойовики. 

 

При цьому журналісти стали свідками, як бойовики та проросійські "журналісти" домовляються між собою про фейковий обстріл з боку сил АТО. 

"Че сделаем, как?  - Ну такое, вроде как украинская сторона нарушает перемирие... - Да, да. ... Я их одену в украинску форму.. Никто не поймет - трофеев много", - свідками такого діалогу між бойовиком та "журналістом" стала іноземна преса. 

Також у репортажі  можна побачити російське озброєння та військову техніку, присутню на території Донбасу - зокрема, "УРАЛи" з номерами армії РФ

При цьому самі бойовики відверто заявляють про постачання зброї з боку РФ.

"Якщо у 2014 році (на початку російської агресії) ми не знали, що з нами буде і що ми помремо за свою справу, то тепер вже є якась надія - ми вже  не самі, нас підтримують, ми організувалися в армію, у нас є техніка, - "УРАЛи", машини, якась легка бронетехніка, зброя нам поставляється вже нормально", - заявляє бойовики з позивним "Граніца".

 
Тренувальний табір бойовиків біля Торезу, Донецька обл.
Тренувальний табір бойовиків біля Торезу, Донецька обл.
 
 
 

Українська правда 

Теми: Добкін АТО Мінські угоди зброя
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IP: 176.122.120.---EVGO15.10.2016 20:24
вы все врите! руссссофобы, вот это вот вот это...
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