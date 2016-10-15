Порошенко: "Сірі кардинали" Путіна причетні до спроб створити "ХНР"

До спроб дестабілізації ситуації у Харкові та створення "Харківської народної республіки" у 2014 році причетні радники та помічники президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Петро Порошенко 15 жовтня під час зустрічі з активом Харківської області, пише УНІАН.

"У нас вже є і свідчення і здобуті в рамках розслідування кримінальної справи докази - які вказівки помічниками і радниками російського президента давалися тисячам "туристів", які приїхали з РФ, що вони мали тут робити, і з якою метою вони тут перебували", - заявив Порошенко.

Він нагадав, що саме у приміщенні Харківської ОДА бійці спецпідрозділу МВС "Ягуар" у квітні 2014 в зародку задушили московський проект так званої "Харківської народної республіки".

"Саме тут в приміщенні Харківської ОДА бійцями українського "Ягуара" було завдано смертельного удару кремлівському ведмедю-шатуну, який шукав і, на щастя, не зміг знайти нори на Слобожанщині, і ці мужні хлопці в зародку придушили проект "ХНР". Вони спиралися на дуже потужну моральну підтримку харківських патріотів, коли спецпризначенці за 19 хвилин безкровно поклали на підлогу 67 сепаратистів, які були підготовлені та направлені для того, щоб дестабілізувати ситуацію", - зазначив Порошенко.

Також президент відкрив пам’ятну дошку на честь бійців, які звільнили будівлю Харківської ОДА 8 квітня 2014 року, повідомили у прес-службі глави держави.

"Глава держави зустрівся з бійцями 8-го полку оперативного призначення Західного територіального командування Національної гвардії України "Ягуар" (Вінниця) - учасниками звільнення будівлі Харківської обласної державної адміністрації від сепаратистів та учасниками АТО. Президенту передали державний прапор, збережений під час спроби силового захоплення сепаратистами будівлі ХОДА 6 квітня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

фото прес-служби президента

Як відомо, у серпні 2016 року Генпрокурор Юрій Луценко назвав прізвища 18 російських військових високопосадовців, яким повідомили про підозру у організації гібридної війни з Україною.

За даними Луценка, загалом вже притягнуто до кримінальної відповідальності за розв'язання та ведення війни проти України 39 громадян РФ, з яких 31 – військовослужбовці РФ.