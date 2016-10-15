Німеччина підвищить видатки на оборону: додаткові витрати сягнуть €20 млрд

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Субота, 15 жовтня 2016, 20:23

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про перманентне підвищення Німеччиною видатків на оборону.

Про це Меркель заявила 15 жовтня, повідомляє Німецька хвиля.

Зокрема, йдеться про понад 20 мільярдів євро додаткових витрат.

У 2016 році оборонний бюджет Німеччини становить 34,3 мільярди євро - 1,2% від внутрішнього валового продукту країни.

Як відомо, раніше президент США Барак Обама звернув увагу на нерівномірність витрат союзниками по НАТО у витратах на оборону, зокрема США витрачають на оборону 3,4% ВВП в той час, як більшість інших країн НАТО витрачають менше 2% - рекомендованого рівня витрат для члена НАТО.

"Щоб з 1,2% піднятися до 2%, ми маємо сильно підвищувати бюджет (оборонного відомства)", - зазначила Меркель

Теми: зброя Німеччина Меркель
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