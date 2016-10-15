У столичному метро змінювали рух: пасажир впав під потяг
У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" пасажир потрапив під потяг, рух поїздів на "синій" гілці метрополітену було змінено.
Про це ввечері 15 жовтня повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".
Внаслідок надзвичайної події приблизно з 19:30 рух потягів було дозволено від станції "Героїв Дніпра" до "Контрактової площі" та від "Теремків" до "Олімпійської".
За даними КП, за півгодини рух потягів було повністю відновлено.
"Пасажира забрала швидка. Живий", - зазначено у повідомленні КП.