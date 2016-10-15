У столичному метро змінювали рух: пасажир впав під потяг

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Субота, 15 жовтня 2016, 20:27

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" пасажир потрапив під потяг, рух поїздів на "синій" гілці метрополітену було змінено.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

Внаслідок надзвичайної події приблизно з 19:30 рух потягів було дозволено від станції  "Героїв Дніпра" до "Контрактової площі" та від "Теремків" до "Олімпійської".

За даними КП, за півгодини рух потягів було повністю відновлено.

"Пасажира забрала швидка. Живий", - зазначено у повідомленні КП.

Українська правда
Теми: Київ метро
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