У столичному метро змінювали рух: пасажир впав під потяг

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" пасажир потрапив під потяг, рух поїздів на "синій" гілці метрополітену було змінено.

Про це ввечері 15 жовтня повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

Внаслідок надзвичайної події приблизно з 19:30 рух потягів було дозволено від станції "Героїв Дніпра" до "Контрактової площі" та від "Теремків" до "Олімпійської".