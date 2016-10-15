РФ у Сирії: Жертвами чергових бомбардувань стали 11 осіб, 25 поранено

В результаті авіадуара ВКС Росії по підконтрольному сирійській опозиції населеному пункту Тирманін у північній провінції Ідліб загинули 11 осіб.

Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на представника сил цивільної оборони Васіка Харака.

За його даними, поранення отримали 25 мирних мешканців, яких розмістили у польових госпіталях.

Також в результаті авіаудару зруйновано склад з медикаментами.

Як відомо, раніше в Міноборони РФ повідомили, що до берегів Сирії вирушив важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" Північного флоту РФ і важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" в супроводі бойових кораблів.