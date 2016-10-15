ФСБ РФ розстріляла рибацьке судно з КНДР: 8 осіб поранено, 1 загинув

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Субота, 15 жовтня 2016, 21:58

У ФБС РФ заявили, що в Японському морі у винятковій економічній зоні РФ затримали північнокорейське рибопромисловоє судно "Дає Янг 10" під прапором КНДР, яке під час спроби втечі було обстріляне: 9 осіб отримали поранення, один з них помер.

Інформація про інцидент розміщена на сторінці ФСБ РФ.

Згідно з повідомленням, інцидент стався 15 жовтня о 5.20 (14 жовтня о 22.20 за московським часом). Судно під прапором КНДР з екіпажем з 48 осіб - громадян КНДР - було зупинено для проведення огляду, на борт судна висадилася оглядова група.

"Підч час проведення контрольно-перевірочних заходів на борту судна виявлено незаконно добуті водні біоресурси. Команда судна поводилася агресивно, відмовляючись виконувати вимоги перевіряючих. О 10.55 мск затримане судно почало рух на вихід з ІЕЗ РФ в напрямку КНДР. Північнокорейська команда продовжила агресивні дії, на попереджувальну стрільбу зі стрілецької зброї не реагувала", - заявили у ФСБ. 

Для недопущення втечі судна-порушника із співробітниками ФСБ РФ на ньому було прийнято рішення стріляти по судну на ураження з великокаліберного кулемета, після чого судно втратило хід і лягло в дрейф.

В цей час члени команди судна спробували накинутися на співробітників ФСБ РФ,  один з них отримав поранення голови.

"Для захисту співробітників ФСБ РФ було здійснено попереджувальні постріли та постріли на ураження зі стрілецької зброї. Поранення отримали 9 членів команди судна-порушника, один з них помер. Пораненим надано допомогу, команда судна-порушника евакуйована на прикордонні кораблі, поранених і судно доправляють у російські порти ", - зазначили у ФСБ.

Теми: ФСБ Росія КНДР
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