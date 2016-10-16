Американські військові повідомили про невдалий запуск ракети КНДР

Збройні сили США заявили, що КНДР провела невдале випробування балістичної ракети.

Про це заявив прес-секретар Пентагону командувач ВМС США Гері Росс, передає Reuters.

Відзначається, що ракета "Мусудан", була запущена поблизу міста Кусонг, розташованого в північно-західній частині КНДР.

При цьому Росс не повідомив ніяких подробиць про причини невдалого запуску, проте зазначив, що для США загрози не було.

"Ми рішуче засуджуємо це і інші недавні ракетні випробування Північної Кореї", - сказав він.

За його словами, США закликали Північну Корею "утриматися від дій, які можуть ще більше підвищити напруженість в регіоні".