На Донбасі сталася аварія за участю БТР і автобуса

15 жовтня близько 22:00 в населеному пункті Покровськ Донецької області сталася ДТП за участю БТР і автобуса.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"На вулиці Добропільської сталося зіткнення БТР із шахтним автобусом, в якому знаходилося 9 пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пригоди водій автобуса загинув на місці.

Крім того, двоє пасажирів - жінка 1974 року народження та чоловік 1989 року народження - госпіталізовані.

Обставини події встановлюються.