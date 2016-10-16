На Донбасі сталася аварія за участю БТР і автобуса

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Неділя, 16 жовтня 2016, 05:01

15 жовтня близько 22:00 в населеному пункті Покровськ Донецької області сталася ДТП за участю БТР і автобуса.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"На вулиці Добропільської сталося зіткнення БТР із шахтним автобусом, в якому знаходилося 9 пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пригоди водій автобуса загинув на місці.

Крім того, двоє пасажирів - жінка 1974 року народження та чоловік 1989 року народження - госпіталізовані.

Обставини події встановлюються.

 
Теми: Збройні сили ДТП
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