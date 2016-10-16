Бойовики обстріляли контрольний пункт "Мар'їнка"

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Неділя, 16 жовтня 2016, 09:42

У суботу терористи з мінометів обстрілювали контрольний пункт "Мар’їнка", де несуть службу прикордонники.

Як повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби, у суботу з населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території, російсько-терористичні війська вели мінометний обстріл по позиціям контрольного посту "Мар’їнка".

Ніхто з українських захисників не постраждав. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Українська правда

Теми: АТО Прикордонна служба
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