Прикордонники просять поки не їздити через КПВВ "Зайцеве"

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Неділя, 16 жовтня 2016, 10:30

Державна прикордонна служба просить громадян тимчасово утриматися від перетину лінії розмежування через КПВВ "Зайцеве" у зв'язку з його перенесенням.

Про це написав у Facebook в неділю помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

"До уваги громадян, що перетинають лінію розмежування. Триває поетапний перенос КПВВ "Зайцеве" ближче до лінії розмежування. В зв'язку з цим просимо тимчасово утриматися від перетину лінії розмежування на даному напрямку, оскільки проведення інженерних та монтажних робіт уповільнюють роботу контрольних служб та збільшують час очікування", - написав він.

За словами Слободяна, роботи тривають згідно з графіком та будуть завершені найближчими днями.

Як повідомлялося, раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв, що після переносу контрольного пункту в'їзду-виїзду з селища Зайцеве до Майорська дев'ять населених пунктів будуть виведені з "сірої зони".

Українська правда

Теми: Прикордонна служба Донбас
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