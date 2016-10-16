Водія БТР, який зіткнувся з автобусом, затримали

00
0
Неділя, 16 жовтня 2016, 11:48

Правоохоронці затримали водія БТР, який зіткнувся з пасажирським автобусом в місті Покровське Донецької області.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник прокурора сил АТО Віталій Панченко.

За його словами, військові пересувалися по другорядній дорозі на БТР-80.

"Доїжджаючи до перехрестя, незважаючи на розміщений знак "Проїзд без зупинки заборонено", продовжив рух. У цей час по головній дорозі рухався пасажирський автобус, в якому перебувало 10 осіб. Механік застосував екстрене гальмування, проте незважаючи на незначну відстань, не зміг уникнути зіткнення і скоїв наїзд на передню частину автобуса", - розповів прокурор.

За його словами, зараз бронетранспортер вилучено для проведення відповідних технічних експертиз.

"Механік-водій затриманий за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого зазначеною статтею. Досудове розслідування триває", - сказав він.

Як повідомлялося, увечері 15 жовтня в місті Покровське Донецької області БТР зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії водій автобуса загинув, а двоє пасажирів отримали травми.

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Прикордонники просять поки не їздити через КПВВ "Зайцеве" 16 жовтня 2016, 10:30
АТО: Бойовики били 43 рази, стріляли з заборонених мінометів 16 жовтня 2016, 06:34
В ПРООН обіцяють і далі підтримувати відновлення Донбасу - Жебрівський 16 жовтня 2016, 01:33
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна припинила закачування газу та почала відбір зі сховищ
Захарченко розцінює слова Порошенка як скасування Мінських угод
АТО: Бойовики били 43 рази, стріляли з заборонених мінометів
ЗМІ: Меркель хоче запропонувати нові санкції проти РФ
Усі новини
Зима близько

Чи буде зірваний опалювальний сезон?

Київ

5 низових ініціатив, що змінюють вигляд Києва вже сьогодні