У Франківську учасник масової бійки побив патрульного

1790 переглядів
0
Неділя, 16 жовтня 2016, 12:33

В Івано-Франківську один з учасників масової бійки завдав тілесних ушкоджень патрульному поліцейському.

Як повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківська, 16 жовтня близько 4-ї години ранку біля нічного клубу на вулиці Галицькій сталася масова бійка.

Порушники не реагували на багаторазові зауваження та попередження патрульних, які приїхали на місце пригоди, та продовжували вчиняти протиправні дії.

Під час конфлікту один з порушників кілька разів ударив патрульного в лице. Тоді патрульний застосував спецзасіб - газовий балончик "Терен 4М", але й на це чоловік не зреагував.

З метою припинення правопорушення інспектор патрульної поліції оголив табельну вогнепальну зброю та здійснив один постріл угору.

Поліціанти затримали трьох чоловіків, які чинили їм опір. Один з них, який вдарив поліцейського - 31-річний уродженець Тлумацького району. За протиправні дії затриманим загрожує кримінальна відповідальність.

Патрульного шпиталізували. Згідно з попереднім діагнозом, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку і перелом кісток носа.

Всі матеріали справи, включно з відеозаписами з нагрудних відеореєстраторів патрульних, Управління патрульної поліції Івано-Франківська передало слідчим для встановлення обставин справи. Триває слідство.

Українська правда

Теми: Івано-Франківськ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
В ОБСЄ підтвердили вибух біля свого офісу у Франківську 14 жовтня 2016, 20:55
У Франківську в дворі офісу місії ОБСЄ підірвали гранату 14 жовтня 2016, 15:53
В Івано-Франківську підпалили автомобіль ОБСЄ 7 вересня 2016, 13:35
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Розвідка: РФ тягне бойовикам харчі і озброєння
Полозов каже, що в Криму проти нього хочуть порушити справу
АТО: загиблих немає, двоє поранених
Україна припинила закачування газу та почала відбір зі сховищ
Усі новини
Лайкни мою залежність

Як профіль Instagram приховував таємницю його власниці

Відео

Гарвардські вчені пояснили, чому не варто довго лікуватися антибіотиками