АТО: загиблих немає, двоє поранених

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Неділя, 16 жовтня 2016, 12:46

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в неділю.

"За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій в лавах українських військ немає, двоє отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, військових було поранено у Мар'їнці під час ворожого мінометного обстрілу.

Також, як повідомив Лисенко з посиланням на дані Головного управління розвідки, в районній лікарні Новоазовська перебуває 23 важко поранених бойовика, у морзі - 28 тіл загиблих російсько-окупаційного контингенту.

"Чергові втрати ЗС РФ на сході України протягом доби склали 1 загиблий та 4 поранених військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ", - повідомили у розвідці.

Лисенко також повідомив, що за минулу добу на Луганському напрямку було зафіксовано 19 обстрілів, з них 8 з важкого озброєння, на Донецькому напрямку – 6 обстрілів, з них 2 з важкого озброєння, на Маріупольському – 18 обстрілів, з яких 7 із важкого озброєння.

Українська правда

Теми: АТО
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