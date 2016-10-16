Майже 9 тисяч жителів Криму отримали українські паспорти після анексії
Понад 8,8 тисячі жителів Криму отримали паспорти громадянина України після анексії Росією півострова.
Про це повідомила заступник начальника відділу реєстрації та еміграції департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ДМС України Галина Суботенко на круглому столі у Києві, повідомляє Крим.Реалії.
"За цей час було оформлено 354 паспорти у формі картки. Більшість наших громадян оформляють паспорти у формі книжечки. За цей період було оформлено, видано і здійснено обмін паспорта громадянина України у формі книжечки 8,5 тисячам наших громадян", – розповіла вона.
За словами Суботенко, кримчани вважають кращими звичні паспорти у формі книжечки, оскільки з ними легше перетнути адмінкордон між материковою Україною і анексованим Кримом.
Також, за її даними, за період анексії Криму жителям півострова у відомстві надали близько 80,5 тисяч адміністративних послуг.
"Зокрема, це послуги з оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклеювання фотографій у паспорт громадянина України у формі книжечки, видача тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України, видача проїзних документів", – пояснила Суботенко.