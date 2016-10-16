Полозов каже, що в Криму проти нього хочуть порушити справу

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Неділя, 16 жовтня 2016, 14:02

Проти російського адвоката Миколи Полозова, який захищає Ахтема Чийгоза, в Криму збираються порушити кримінальну справу.

Про це він заявив в ефірі "Громадського" в суботу.

"Проти мене в Криму зараз збираються порушувати кримінальну справу. Йде дослідча перевірка за двома статтями - 319-й і 297-й Кримінального кодексу РФ "образа представника влади" і "неповага до суду і до учасників процесу". Начебто від мого імені були якісь публікації в інтернеті щодо прокурора у справі Чийгоза", - повідомив адвокат.

"Тут важливі не номери статей, за якими вони хочуть притягнути, а сам факт тиску на захист. Оскільки я, на відміну від багатьох кримських адвокатів, все-таки людина, яка приїхала, в цьому плані у мене трохи більше свободи, ніж у них. У них там сім'ї живуть і здійснювати тиск на них дуже легко", - зазначив Полозов.

За словами адвоката, на його прикладі російська влада хоче показати, що захищати кримських татар і українських політв'язнів у Росії небезпечно.

"Якщо все-таки їм вдасться "продавити" мене, здійснити цей тиск і порушити кримінальну справу, це буде дуже сумний сигнал для всіх. Це буде означати, що без захисту залишаться всі ці люди. Я сподіваюся, цього не станеться. Поки я не збираюся зупиняти свою роботу в Криму, я продовжую захищати Ахтема Чийгоза і сподіваюся, що в суперечці, хто сильніший - я чи російська влада, - я виявлюся сильніше", - сказав Полозов.

Як відомо, Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

20 липня 2016 року окупаційний Київський райсуд Сімферополя розділив справу "26 лютого". Тепер Чийгоза судять окремо від інших обвинувачених – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджи. Їм загрожує в'язниця за організацію мітингу біля стін Верховної Ради Криму 26 лютого.

Чийгозу, як головному обвинуваченому, можуть присудити 10 років позбавлення волі. Вину у цій справі окупаційна влада півострова покладає виключно на кримських татар. Потерпілими названі представники так званої "кримської самооборони".

Українська правда

Теми: Росія Крим
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