Панова, затриманого у Криму, захищатиме адвокат Сенцова

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Неділя, 16 жовтня 2016, 15:54

Російський адвокат Дмитро Дінзе став захисником затриманого у Криму фігуранта справи "українських диверсантів" Євгена Панова .

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на брата Панова Ігоря Котелянца.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

Дмитро Дінзе - російський адвокат у політично-вмотивованих справах, захищав кримчанина Олега Сенцова. Серед підзахисних Дінзе  - художник-акціоніст Петро Павленський, який на знак підтримки Сенцова провів акцію у Москві, зокрема, підпалив двері головного входу ФСБ на Луб'янці.

Як відомо, 10 серпня у ФСБ РФ повідомили, що у Криму затримано громадянина України Євгена Панова, якого назвали "одним з організаторів терактів, які готуються в Криму".  Брат Панова вважає, що українця викрали в Запорізькій області й вивезли до Криму.

Ще одному затриманому у цій справі Андрію Захтію  5 вересня слідчі органи РФ висунули звинувачення у пособництві тероризму.

У жовтні стало відомо, що Панова та Захтія перевезли до московського СІЗО "Лефортово", після цього правозахисниця бачила криваві рани від наручників на руках Панова і Захтія, а також шрами на обличчі. 

До затриманих за звинуваченням у диверсіях українців після перевезення до "Лефортово" не пускали ні консула, ні адвокатів.

Крим. Реалії

Теми: Сенцов Крим Росія
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