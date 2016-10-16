Путін назвав умову для зустрічі "нормандської четвірки"

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Неділя, 16 жовтня 2016, 16:44

Президент РФ Володимир Путін заявив, що зустріч "нормандської четвірки" у Берліні по Україні буде актуальна, якщо експерти знайдуть конкретні кроки для врегулювання.

Про це Путін заявив 16 жовтня у коментарі журналістам, передають РІА Новости,

Путін додав, що є домовленість з президентом Франції і з канцлером ФРН, що зустріч у Берліні "буде доцільною лише в тому випадку, якщо наші помічники, що зустрічаються просунуть цей діалог так далеко, що дасть нам можливість на зустрічі на вищому рівні закріпити ці домовленості", - сказав Путін журналістам.

"Якщо домовленості на рівні помічників (президентів країн "нормандської четвірки") досягнуто не буде, то тоді і зустрічі в такому форматі на вищому рівні поки не прийшов час", - заявив він.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, кажучи про дату можливої зустрічі лідерів "нормандської четвірки", що ясності "як і раніше немає".

"Поки ясності немає", - відповів Пєсков на запитання, чи можна вважати, що у найближчі дні саміт "нормандської четвірки" не відбудеться, пише Інтерфакс.

Як відомо, напередодні учасники мінської зустрічі по Україні на рівні помічників президентів країн "нормандської четвірки" не досягли компромісу щодо ключових питань, повідомило "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією.

"Зустріч проходила напередодні у Мінську, проте за більшістю питань компромісу досягти не вдалося", - зазначено у повідомленні.

Крім помічників президентів країн "нормандської четвірки", за попередніми даними, в одній із зустрічей брала участь помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Зустрічі у подібному форматі можуть бути продовжені у майбутньому", - повідомило джерело. "Інтерфакс" не має офіційного підтвердження даної інформації.

Теми: Путін Донбас Мінські угоди
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Коментарі — 3
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IP: 104.220.163.---hawk6667716.10.2016 18:00
ну и правильно. О чем можно со свиномордым Порошенко договариваться?
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IP: 176.36.153.---Олександр Металлич16.10.2016 17:21
ЦЮК:
Шукати компроміс повинні ті, хто підписував Мінські угоди або давав добро на їх підписання з української сторони.
Ти дивись, ольгінці гугл-перекладач освоїли. Бабці своїй розкажи хто кому, що повинен...
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IP: 93.73.248.---ЦЮК16.10.2016 17:05
Шукати компроміс повинні ті, хто підписував Мінські угоди або давав добро на їх підписання з української сторони.
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