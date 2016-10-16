Польща може втричі збільшити поставки газу в Україну

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Неділя, 16 жовтня 2016, 17:10

Польща розраховує, що до кінця 2019 року буде розширено газове сполучення з Україною, що дасть можливість збільшити обсяги транспортування "блакитного палива" з нинішніх 1,5 мільярда кубометрів до 5-6 мільярда.

Про це заявив у Варшаві уповноважений уряду РП з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський, повідомляє "Укрінформ".

"Є проект розбудови польського-українського сполучення. На даний момент маємо можливість транспортувати в Україну 1,5 млрд куб. м, а якщо розбудуємо це сполучення з українського боку, а це короткий відрізок у 120 км, що з’єднує польський кордон, тобто польську систему з великим газосховищем в Україні, то зможемо транспортувати в Україну 5-6 мільярдів кубометрів газу", - зазначив Наїмський.

Він додав, що це дасть можливість укладення безпосередніх контрактів між споживачами в Україні і постачальниками скрапленого газу у Свіноуйсцє (газопорт на узбережжі Балтійського моря на північному заході РП– ред.).

За його словами, фактично, це може означати фізичне транспортування скрапленого газу до України й інших країн Центральної Європи, зокрема й зі східного узбережжя США.

"Ми думаємо про Україну, у першу чергу називаємо її, оскільки, здається, ринок газу в Україні є найбільшим в регіоні. Крім того, не лише з економічної, але і з політичної точки зору, можна очікувати, що українські споживачі хотітимуть мати доступ до фізично інших можливостей постчання газу, ніж із Росії", - заявив Наїмський.

Польський урядовець також зазначив, що польська компанія Gaz-System перебуває у постійному контакті з партнерами в Україні.

Наімський не виключив, що у розбудові газового сполучення між Україною і Польщею можуть брати участь зовнішні партнери – європейські чи світові фінансові інституції. "Зараз усі варіанти беруться до уваги", - констатував він.

Як повідомлялося, питання щодо розширення газового сполучення між Україною і Польщею було предметом переговорів прем’єр-міністрів Володимира Гройсмана і Беати Шидло у вересні під час Економічного форуму у Криниці-Здруй.

Економічна правда

Теми: Польща газ
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