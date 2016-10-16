У Криму провели "огляд" у кримського татарина: "шукали" мотоцикл

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Неділя, 16 жовтня 2016, 17:44

У Криму в с.Ай-Серез (Судакський район) провели "огляд" подвір'я та гаража кримського татарина Муси Ісаєва під  приводом пошуку зниклого раніше мотоцикла.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці у Facebook.

"У с.Ай-Серез (Межиріччя, Судакський район) обшукували двір і гараж кримського татарина. 15 жовтня співробітники поліції прийшли на огляд двору Муси Ісаєва нібито з метою пошуку викраденого раніше мотоцикла. Однак крім огляду гаража обшукували за відсутності господаря пакети, сумки та інше", - йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що раніше Ісаєв займався ремонтом машин.

"Поліціянти прийшли з оглядом, у будинку була лише невістка, вони усно запитали дозвіл на огляд двору, увійшли до гаража та почали оглядати пакети, сумки", - зазначено у повідомленні. 

До обшуку "в повному розумінні слова справа не дійшла" завдяки сусідам Ісаєва.

"Дівчині, яка була вдома, сказали, що оглянуть двір і гараж, і якщо не знайдуть мотоцикл, підуть. Вона дала згоду і підписала щось. Далі поліцейські стали оглядати все підряд, пакети, сумки і т.і. Підійшли сусіди обурилися і подзвонили в 102. Поки чекали наряд, слідчі різко ретирувалися, тому що багато людей зібралося. Наряд поліції приїхав, записали все, що їм розповіли викликали їх сусіди і поїхав", - зазначають правозахисники.

Теми: Крим поліція кримські татари
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