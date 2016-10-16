Путін шантажує Порошенка: треба йти, як мінімум, паралельно

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Неділя, 16 жовтня 2016, 17:43

Президент РФ Володимир Путін вважає заяву президента України Петра Порошенка про необхідність виконання пакету з безпеки тільки приводом не виконувати політичну частину Мінських домовленостей.

"Я знаю, що мій колега, президент Порошенко знову намагається перекласти якусь відповідальність на Росію, посилаючись на неврегульованість у сфері безпеки", - сказав він журналістам в Гоа, передає "Інтерфакс".

"Я вважаю, що це тільки привід, щоб нічого не робити у політичній сфері", - заявив російський президент.

За його словами, "треба йти, як мінімум, паралельно, і домагаючись реалізації в питаннях безпеки, і здійснюючи абсолютно необхідні для врегулювання в цілому і на тривалу перспективу кроки в політичній сфері".

"Без цього домогтися врегулювання буде неможливо", - підкреслив російський лідер.

Путін навів приклад з необхідністю прийняття Києвом закону про амністію, оскільки, за його словами, люди, які живуть на Донбасі, в іншому випадку не зможуть бути впевненими, що їх не буде притягнуто до кримінальної відповідальності за тероризм і сепаратизм.

Він також заявив про необхідність закріплення в українській Конституції положень прийнятого Радою закону про особливий статус Донецької і Луганської областей.

"А чому потрібно, щоб він був закріплений в Конституції? Якщо його просто імплементувати, то завтра його можна буде скасувати як такий, що суперечить Конституції", - пояснив Путін.

За його словами, якщо всього цього не буде зроблено, то це означає, що Київ не готовий до вирішення проблем на південному сході України.

Як повідомлялося, у суботу в Чугуєві Харківської області Порошенко заявив, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

"Безпековий пакет передбачає і повне припинення вогню, і виведення іноземних військ з нашої території, передачу на першому етапі під контроль ОБСЄ, а на другому етапі під контроль України контрольованої ділянки україно-російського кордону, і виведення важкої техніки і артилерії, і безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території", - сказав президент.

Глава так званої "ДНР" Олександр Захарченко розцінив цю заяву як скасування Мінських домовленостей.

Теми: Путін Донбас
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Коментарі — 2
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IP: 91.196.178.---Logic200916.10.2016 18:20
Мені це нагадало сентенцію С.Є. Лєца про людожера,
який звинувачує когось у недостатку гуманності.
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IP: 188.163.82.---микола голицын16.10.2016 18:07
вот дебил вторгся в чужую страну и ещё советует ГЕТЬ с УКРАИНЫ.
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