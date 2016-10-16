Суд відсторонив від посади секретаря міськради Буді. Містяни зібрали Віче

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Неділя, 16 жовтня 2016, 17:58

15 жовтня Печерський суд м.Києва відсторонив від займаної посади секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка.

Про  це повідомляє місцевий інофрмаційний портал City Bucha

"У вівторок, 18 жовтня, планується відсторонення від посади Бучанського міського голови Анатолія Федорука", - йдеться у повідомленні.

Громадський діяч Іван Лисенко розмістив фото листа генпрокурору Юрію Луценку, у якому якому зазначено, що він викликаний у якості свідка по справі міського голови Бучі Анатолія Федорука. 

Також громадські активістки Валентина Буяло і  Ольга Вишнякова повідомили на своїх сторінках у Facebook про початок безстрокової акції під Печерським судом на пітримку Федорука  та Олексюка "з метою привернення уваги суспільства до того, що відбувається у Бучі та у державі в цілому".

У неділю, 16 жовтня, у Бучі місцеві мешканці проводять Віче  на підтримку Федорука та Олексюка. Участь у заході беруть й самі посадовці. 

На сайті Бучанської міськради  повідомляється, що учасників Віча "підтримав та виступив мер Ірпеня Володимир Карплюк", а участь у Віче беруть "не лише бучанці, а й мешканці навколишніх сіл і міст". 

"Усі ці дії (відсторонення чиновників) відбуваються на замовлення та з метою знищення місцевого самоврядування нашого міста. Усіх небайдужих до цих процесів запрошуємо на загальне Бучанське Віче, яке відбудеться 16 жовтня о 16:00 на Київській площі", - зазначили організатори Віча.

У заклику до участі у Вічі на сайті міськради заявлено, що у місті відбувається "рейдерське захоплення міста". 

 
 
 

Як відомо, 11 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради.

21 липня у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці закидали Федоруку і Карпюку у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по шість років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

16 грудня 2015 року Верховний Суд України відмовив у перегляді рішення, за яким родина Калетника має повернути державі 14,05 га лісів у Бучі. Калетник перебуває у розшуку з грудня 2014 року.

Українська правда

Теми: Київ суд
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IP: 91.196.178.---Logic200916.10.2016 18:31
Суд відсторонив від посади секретаря міськради Буді.
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Що це за "Будя"?
Явно писалось російською і перекладалось бог-зна чим.
(У російській версії нормально "Бучи")
Редактори, коли це припиниться?
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