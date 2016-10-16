ЗМІ: На Херсонщині загинув солдат, ймовірно самогубство

У Херсонській області в окремій механізованій бригаді ВСУ, яка дислокована на кордоні з окупованим Кримом, за нез'ясованих обставин загинув військовослужбовець.

Про це повідомляє місцеве видання Херсон.net.ua.

"У тимчасовому таборі на території покинутого солезавода у Генічеському районі Херсонщини він вистрілив собі в голову з закріпленої за ним зброї. Куля потрапила 23-річному солдату у скроню і він помер ще до приїзду викликаної офіцерами карети "швидкої", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий прокурор Херсонського гарнізону Юрій Гром підтвердив, що про факт загибелі солдата його відомство вже повідомили.

"Будуть перевірятися версії про самогубство і необережне поводження зі зброєю. Співробітники військової прокуратури у частину вже виїхали", - зазначив Гром.

Коментарів штаба АТО щодо інциденту наразі УП отримати не вдалося.