У неділю бойовики стріляли 31 раз, найчастіше - у напрямку Маріуполя

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Неділя, 16 жовтня 2016, 19:22

У неділю, 16 жовтня, з опівночі до 18:00 в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 31 випадок відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України з боку терористів.

За даними прес-центру штаба АТО, найбільше - 16 обстрілів - зафіксовано на Маріупольському напрямку.

"Зокрема, в районах Широкиного, Лебединського, Водяного та Мар’їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів обох калібрів, а також ствольної артилерії калібру 122 мм", - повідомили у штабі. 

На Луганському напрямку відбулося 11 збройних провокацій проти сил АТО. Ворог відкривав вогонь в районах Попасної та Богуславського з артилерії 122 калібру, мінометів калібру 120 мм.

На Донецькому напрямку зафіксовано 4 обстріли українських позицій.

В районі Авдіївки противник застосовував по підрозділах Збройних Сил України міномети калібру 82 мм.

Як відомо, у штабі АТО ввечері 16 жовтня заявили, що ситуація на лінії розмежування сторін останнім часом характеризується як складна і має тенденцію до ескалації.

Українська правда

Теми: Донбас АТО зброя Мінські угоди
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