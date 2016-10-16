Путін: Самими санкціями питання Донбасу не вирішити

Політика запровадження санкцій против РФ не вирішить проблему південного сходу України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції 16 жовтня, повідомляє РІА Новости.

"Що стосується санкцій відносно Росії, до чого б не прив'язувалися - до подій на південному сході України, якихось інших, можливо навіть у Сирії - запевняю вас, цілі тих, хто формулює цю політику і просуває її, не вирішить конкретну проблему. В даному випадку проблему південного сходу України", - заявив Путін.

Він зазначив, що санкції проти РФ через її дії на території України та у Сирії є лише "політикою стримування Росії і її розвитку".

"Мета цих санкцій не в тому, щоб що-небудь вирішити, а в тому, щоб стримати це зміцнення Росії як повноцінного учасника міжнародної діяльності. Але і ця мета не буде досягнута такими засобами", - підсумував Путін

"Президент нагадав позицію Росії щодо будь-яких санкцій - "це контрпродуктивно, шкідливо і нічого хорошого в цьому немає, а головне - ті, хто ці санкції вводять, ніколи не досягають мети, яку ставлять перед собою", - зазначає видання.

"Якби не було України, придумали б щось інше. Просто сам факт того, що Росія вже стала повноцінним гравцем на міжнародній арені, демонструє внутрішньополітичну консолідацію, демонструє бажання працювати з усіма партнерами - мабуть, не дуже влаштовує. Тому що робота на міжнародній арені передбачає якісь поступки, пошук компромісів. На компроміси, мабуть, йти не охота, а хочеться диктувати", - заявив Путін.

Він додав, що "такий стиль у партнерів з США склався за останні років 15-20" і вони "ніяк не можуть від цього стилю відійти".

"Діалогу, як правило, немає", - додав Путін.