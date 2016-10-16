Путін: Самими санкціями питання Донбасу не вирішити

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Неділя, 16 жовтня 2016, 20:53

Політика запровадження санкцій против РФ не вирішить проблему південного сходу України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції 16 жовтня, повідомляє РІА Новости.

"Що стосується санкцій відносно Росії, до чого б не прив'язувалися - до подій на південному сході України, якихось інших, можливо навіть у Сирії - запевняю вас, цілі тих, хто формулює цю політику і просуває її, не вирішить конкретну проблему. В даному випадку проблему південного сходу України", - заявив Путін.

Він зазначив, що санкції проти РФ через її дії на території України та у Сирії є лише "політикою стримування Росії і її розвитку".

"Мета цих санкцій не в тому, щоб що-небудь вирішити, а в тому, щоб стримати це зміцнення Росії як повноцінного учасника міжнародної діяльності. Але і ця мета не буде досягнута такими засобами", - підсумував Путін

"Президент нагадав позицію Росії щодо будь-яких санкцій - "це контрпродуктивно, шкідливо і нічого хорошого в цьому немає, а головне - ті, хто ці санкції вводять, ніколи не досягають мети, яку ставлять перед собою", - зазначає видання. 

"Якби не було України, придумали б щось інше. Просто сам факт того, що Росія вже стала повноцінним гравцем на міжнародній арені, демонструє внутрішньополітичну консолідацію,  демонструє бажання працювати з усіма партнерами  - мабуть, не дуже влаштовує. Тому що робота на міжнародній арені передбачає якісь поступки, пошук компромісів. На компроміси, мабуть, йти не охота, а хочеться диктувати", - заявив Путін. 

Він додав, що "такий стиль у партнерів з США склався за останні років 15-20" і вони "ніяк не можуть від цього стилю відійти".

"Діалогу, як правило, немає", - додав Путін. 

Теми: санкції Путін Донбас США
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Коментарі — 7
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IP: 94.178.251.---sensor+216.10.2016 22:04
Это типа "я гналась за вами 3 дня чтобы сказать как вы мне безразличны".

Трындит о них без конца что дескать ему по барабану, это одна из самых боьных мозолей диктатора.

Санкции - стнагнация экономики - денег намного меньше - народные недовольства - коллапс прпаганды - снижение мотивации о заплаченцев - конец войны - капец режима.

Бабло (точнее его отсутсвие) развалило советскую империю, развалит и российскую если ещё санкций поддать.
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IP: 93.78.25.---Vadim Galen16.10.2016 21:54
)(уйло правду каже, самими санкціями паРАШУ не завалити, принаймі швидко, потрібна ще і потужна мандюлина, як у Афгані чи Чечні, інакше до алкогольних дегенератів ординських просторів не доходить.
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IP: 46.201.34.---свояк16.10.2016 21:45
Нічого путнього своїми калічаними руками не створили , можуть тільки вкрасти і привласнити ,а дивись - і собі пруться в світові лідери .О країна , во народ!
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IP: 130.180.219.---Alexandr Cherevan16.10.2016 21:41
Вы посмотрите на его т.н. "лицо" на нем же написано: я брехло, я х#йло...
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IP: 193.254.220.---qqqq16.10.2016 21:18
Ломай меня полностью. Я хочу, чтоб ты ломал меня :)
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